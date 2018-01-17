Пушков назвал истинную цель новых санкций США против России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США придадут конфронтации с Россией необратимый характер, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок (бывшего президента США Барака) Обамы переводят в политику долгой осады", — написал сенатор в микроблоге в Twitter."Коммерсант", около 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов могут стать фигурантами этого списка. Однако Хантсман, отвечая на вопрос, включат ли в список несколько десятков человек, заявил, что "еще слишком рано говорить об этом".
В Кремле, реагируя на сообщения о новых санкциях со стороны США, заявили, что ответ на эти ограничительные меры будет адекватным и наилучшим образом соответствующим российским интересам.