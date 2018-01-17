Пушков назвал истинную цель новых санкций США против России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые антироссийские санкции США придадут конфронтации с Россией необратимый характер, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее американский посол в Москве Джон Хантсман заявил , что публикация так называемого "кремлевского доклада", который может быть выпущен к концу января, не означает автоматического введения санкций против России.

"Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок (бывшего президента США Барака) Обамы переводят в политику долгой осады", — написал сенатор в микроблоге в Twitter.

Согласно закону "О противодействии противникам Америки", администрация президента США должна в течение шести месяцев после его принятия (а в дальнейшем — ежегодно) представить конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, а также их родственников. Как ранее отмечала газета "Коммерсант" , около 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов могут стать фигурантами этого списка. Однако Хантсман, отвечая на вопрос, включат ли в список несколько десятков человек, заявил, что "еще слишком рано говорить об этом".

В Кремле, реагируя на сообщения о новых санкциях со стороны США, заявили, что ответ на эти ограничительные меры будет адекватным и наилучшим образом соответствующим российским интересам.