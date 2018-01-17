Канцлер Австрии поддержал идею поэтапной отмены санкций против России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений целесообразна, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Курц также отметил, что "мир в Европе может быть только с Россией" в качестве партнера, а не в качестве оппонента.
Отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились на фоне украинского кризиса. Западные страны ввели ряд ограничительных мер в отношении России, которая также приняла ответные меры. При этом российские власти многократно отвергали обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины. Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Кроме того, Россия неоднократно отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.