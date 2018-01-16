МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не является "горячим приоритетом", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В середине декабря Моисеев заявлял, что обсуждение в правительстве концепции ИПК отложено до конца 2018 года из-за недоработки проекта закона Центробанком, Минфином и Минтрудом.

"Мы об этом не забыли, но это не является горячим приоритетом. Это долгосрочная задача, а у нас на руках есть краткосрочные", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума, назвав обсуждения этой темы "вялотекущими" и добавив, что новости по поводу концепции ИПК появятся, когда "руки дойдут".

Ранее во вторник глава Минтруда Максим Топилин также отметил, что коллеги из этих министерств в последнее время не выходили с новыми инициативами, касающимися концепции ИПК).

Согласно существующей концепции, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года. При этом зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил в октябре прошлого года, что видит серьезную проблему в том, что она может не заработать с 2019 года, как предполагалось изначально.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018.

Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).