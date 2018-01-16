МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) не является "горячим приоритетом", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
В середине декабря Моисеев заявлял, что обсуждение в правительстве концепции ИПК отложено до конца 2018 года из-за недоработки проекта закона Центробанком, Минфином и Минтрудом.
"Мы об этом не забыли, но это не является горячим приоритетом. Это долгосрочная задача, а у нас на руках есть краткосрочные", — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума, назвав обсуждения этой темы "вялотекущими" и добавив, что новости по поводу концепции ИПК появятся, когда "руки дойдут".
Ранее во вторник глава Минтруда Максим Топилин также отметил, что коллеги из этих министерств в последнее время не выходили с новыми инициативами, касающимися концепции ИПК).
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018.
Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).