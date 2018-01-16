РФПИ готов стать партнером РЖД при строительстве в Саудовской Аравии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов стать партнером РЖД при строительстве инфраструктуры в Саудовской Аравии, сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Готов. Саудовская Аравия является очень значимым партнером для нас… с РЖД мы рассматриваем финансирование ряда проектов, в том числе, где саудовские средства шли бы на проекты РЖД в России, также возможны и проекты РЖД в Саудовской Аравии", — сказал Дмитриев.

"Саудовская Аравия будет строить очень большую железную дорогу. РЖД были бы хорошим участником этого процесса. Мы будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться, безусловно, мы считаем, что у РЖД есть хорошие компетенции и экспертиза", — добавил Дмитриев.

В ноябре 2017 года первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин говорил, что компания изучает возможность участия в 2018 году самостоятельно или с партнёрами в ряде конкурсов по строительству железных дорог в Саудовской Аравии.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).