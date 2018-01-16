МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сбербанк выделит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей дополнительно к 40 миллиардам кредита, которые предоставит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках выполнения условий мирового соглашения АФК с "Роснефтью", сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Кредит от Сбербанка будет дополнительно к 40 миллиардам, которые выделили мы. Мы выделим кредит в 40 миллиардов вместе с рядом партнеров, и Сбербанк выделит отдельно 40 миллиардов", — сказал Дмитриев.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась основным акционером "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.

Источник финансирования второго этапа — денежные средства, предоставление которых "Системе" организует РФПИ под залог освобожденных от ареста акций БЭСК и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).