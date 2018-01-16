РФПИ на форуме в Давосе встретится с партнерами из суверенных фондов

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

Посетители у стойки информации на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций на форуме в швейцарском Давосе планирует встретиться с коллегами из суверенных фондов других стран, визит не связан с политической повесткой, сказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"В Давосе мы продолжим встречаться с нашими соинвесторами. Мы активно с ними инвестируем в различные сектора экономики. Там будет много суверенных фондов с Ближнего Востока, из Азии", — рассказал Дмитриев.

"Наша основная повестка — не политическая, она связана с общением с другими суверенными фондами. В частности, всех интересует, как экономика России восстановилась, и мы можем четко говорить, что… нефтяные цены стабилизировались, экономика России восстановилась, и мы надеемся на дальнейшие совместные инвестиции в России", — сказал глава РФПИ.

48-й Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).