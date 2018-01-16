МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность SPO части акций "Детского мира", в рамках которого могут быть проданы как акции АФК "Система", так и акции Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы рассматриваем возможность SPO акций "Детского мира". Мы видим, что к акциям "Детского мира" есть интерес от ряда наших партнеров. Поэтому, вполне возможно, SPO части акций "Детского мира" сейчас, когда уже нормализована ситуация с материнской компанией, "Система", имело бы смысл", — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что в рамках размещения могут быть проданы как акции "Системы", так и акции РКИФ. "Речь бы шла о миноритарном пакете. Мы считаем, что спрос на него был бы хороший, потому что сейчас и на рынках хорошая ситуация, и ситуация "Системы" стабилизирована", — отметил глава РФПИ.

"В настоящий момент мы предоставляем финансирование "Системе" только под залог ряда активов. Эти активы "Система" может продавать, привлекать туда инвесторов", — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос, рассматривает ли РФПИ возможность покупки долей "Системы" в компаниях, помимо "Детского мира" и БЭСК.

АФК "Система" и РКИФ в декабре отменили SPO "Детского мира" из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%. Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).