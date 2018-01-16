ФАС предположительно допустит к аукциону "Алросы" всех претендентов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предполагает, что сможет выдать допуск всем компаниям, подавшим заявки на участие в аукционе на газовые активы "Алроса", сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Роснефть" (могла бы приобрести — ред.) — у нее не так много газовых активов, "Новатэк" может купить, любая нефтяная компания. Единственное, мы задумались бы, и всерьез, наверное, отказали самому "Газпрому". Потому, что ему, наверное, уже дальше не надо. Но он не участвует сам. А остальные, я думаю, получат от нас согласие вовремя, в сроки установленные. Аукцион чтоб не срывать просто", — сказал Артемьев.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он пройдет 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

В ФАС ранее сообщали, что служба получила ходатайства "Новатэка" и ООО "Статус" (структура Газпромбанка) на участие в аукционе. Также были зарегистрированы заявки структур "Роснефти" и "Башнефти", однако впоследствии они были отозваны.