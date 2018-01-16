Минфин считает замечания ФАС к условиям аукциона "Алросы" справедливыми

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минфин РФ считает справедливыми замечания ФАС к условиям газового аукциона "Алросы"; их исполнение не повлечет за собой переноса сроков аукциона, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Федеральная антимонопольная служба обратилась в Минфин, чтобы тот попросил "Алросу" изменить условия аукциона на газовые активы, сообщил ранее во вторник глава ФАС Игорь Артемьев.

Моисеев пояснил, что ФАС обратилась к Минфину с просьбой повлиять на решение компании по условиям аукциона, поскольку глава Минфина Антон Силуанов является председателем набсовета "Алросы". "Те замечания, которые ФАС озвучивала, они справедливы и устранимы. И они не повлекут за собой изменения сроков самого аукциона", — сказал Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Роснефть" в конце прошлого года обращалась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии, однако, "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума-2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).