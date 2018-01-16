Минфин пустит в Россию филиалы иностранных страховщиков

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минфин России с 2021 года готов пустить на российский рынок филиалы иностранных страховщиков, но не видит возможности сделать это для иностранных банков, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы сейчас разработали законопроект о допуске филиалов страховых компаний с 2021 года на российский рынок. Это мы делаем в рамках присоединения к ВТО. Если честно, я до конца пока не понимаю, как это будет работать на практике", — сказал Моисеев в ходе Гайдаровского форума.

Позже он пояснил в кулуарах журналистам, что до 2021 года ведовству будет необходимо продумать систему надзора и регулирования для филиалов страховщиков. Он добавил, что Минфин против допуска филиалов иностранных банков. Согласно закону иностранные банки могут открывать в России дочерние предприятия, но не могут открывать филиалы.

"Финансовая организация должна полностью соответствовать национальному регулированию и отвечать перед национальным надзором. Я убеждён, что банки должны открываться в национальной юрисдикции, то есть они должны полностью подпадать под все правила и нормативы", — отметил Моисеев.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).