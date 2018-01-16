Не царское дело: почему французы не смогут выбить из России старые долги

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. Французы намерены заставить Москву расплатиться по долгам царского правительства. Около 400 тысяч потомков рантье претендуют на десятки миллиардов евро, хотя на межгосударственном уровне этот вопрос давно урегулирован. О том, на что они могут реально рассчитывать, — в материале РИА Новости.

Преданья старины глубокой

В конце января 1918 года председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Яков Свердлов подписал декрет об аннулировании займов царского и Временного правительств. На основании этого документа задним числом, с 1 декабря 1917-го, списывались внешние и внутренние государственные долги почти на 60 миллиардов рублей.

Среди пострадавших оказались не только иностранные государства, до Октябрьской революции кредитовавшие Россию, но и частные инвесторы. Так, декрет ВЦИК в одночасье разорил десятки тысяч французов, которые со второй половины XIX века вложили в считавшиеся выгодными и надежными царские гособлигации до 15 миллиардов золотых франков.

Учитывая итоги Гражданской войны в России, это стало важным прецедентом, отмечает руководитель направления по истории финансового рынка Московской биржи Юрий Голицын. "Раньше пытались отказаться платить Венесуэла, Греция, Турция, но государства-кредиторы военной силой заставили их передумать. А Советская Россия отстояла суверенитет в вооруженной борьбе", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сегодня во Франции проживают несколько сотен тысяч потомков рантье. У них на руках наследство — непогашенные царские ценные бумаги, стоимость которых оценивается от 10 до 30 миллиардов евро. Интересы наследников представляет Международная федеративная ассоциация держателей российских займов (AFIPER).

На межгосударственном уровне этот вопрос давно считается полностью урегулированным. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор о выплате 400 миллионов долларов в счет погашения царских долгов.

Две трети этой суммы должны были достаться владельцам старых ценных бумаг, а одна треть — пойти на компенсацию потомкам французов, владевших недвижимостью в дореволюционной России, уточнил Голицын. Последний транш в размере 50 миллионов долларов был перечислен 1 августа 2000 года.

Вопрос чести

Это далеко не единственный пример предельно аккуратного, основанного на международном праве отношения России к кредиторам. Так, еще в 1986 году Михаил Горбачев подписал с Маргарет Тэтчер соглашение об урегулировании госдолга дореволюционной России.

Королевство обязалось выплатить своим подданным, владевшим облигациями Российской империи, денежные компенсации за счет реализации царского золота (5,5 тонны), хранившегося в одном из английских банков.

Кроме того, в 1993-м Москва взяла на себя обязательства по долгам СССР — порядка 100 миллиардов долларов. Самая большая задолженность (около 45 миллиардов) приходилась на Парижский клуб кредиторов.

В это неофициальное объединение входят богатейшие страны планеты — Великобритания, Германия, Франция, США и Япония. В 2006-м Россия досрочно погасила долги перед ними, а в августе 2017-го полностью рассчиталась и с другими странами.

Золотая мина под Елисейским дворцом

Конечно, если разделить 400 миллионов долларов на 400 тысяч французов, претендующих сегодня на полное погашение долгов по царским бумагам, то суммы компенсаций будут символическими — тысяча долларов на человека.

Потомки рантье могли бы получить гораздо больше, но только не от Москвы, а от своего правительства.

Юрист компании "Хренов и партнеры" Александр Костин напоминает, что межправительственное соглашение об урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возникших до 9 мая 1945 года, предусматривает не только денежные выплаты.

Согласно документу, Россия отказывалась от претензий на 47,5 тонны своего золота, которое после Первой мировой войны оказалось во Франции.

История такая: осенью 1918 года из Советской России в Берлин по условиям Брест-Литовского мирного договора было отправлено 93,5 тонны золота. Большая его часть в скором времени досталась Франции в качестве контрибуции от проигравшей в войне Германии. Таким образом, Париж век назад фактически присвоил часть золотого запаса своего бывшего союзника.

Если бы французское правительство последовало примеру англичан и решило проблему компенсаций за счет реализации золота, находящегося на хранении в банке, то гражданам по царским долгам досталось бы куда больше.

Уроки французского

Международная федеративная ассоциация держателей российских облигаций не первый раз предпринимает безуспешные попытки взыскать с Москвы "полноценную компенсацию" займов, полученных Россией до 1917 года.

Например, в феврале 2010-го президент AFIPER Эрик Санита заявил, что намерен отсудить у Москвы с учетом набежавших процентов 100 миллиардов евро. Для обеспечения исковых требований он предлагал через суд конфисковать участок земли в центре Парижа, приобретенный Россией для строительства духовного и культурного центра.

Эксперты считают, что и сегодня AFIPER ничего не добьется. Да, реальные выплаты выглядят символическими по отношению к общей исторической сумме долга, но претендовать на что-либо сверх этого вкладчикам очень сложно, подчеркнул директор Центра правового регулирования межгосударственных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Дмитрий Матвеев.

В данном случае интересы России надежно защищены межправительственным соглашением 1997 года, по которому стороны обязались от своего имени, а также от имени всех физических и юридических лиц более не выдвигать никаких требований по этим долгам.

В ноябре 2015 года Трибунал большой инстанции города Париж отказался удовлетворять требования AFIPER в силу иммунитета Российской Федерации.

По словам Костина, Европейский суд по правам человека также подтвердил, что межправительственное соглашение не нарушает право заявителей на уважение частной собственности. "Отдельно ЕСПЧ было отмечено, что приобретение царских займов представляло собой рискованную финансовую операцию, и держатели облигаций должны принять последствия данных рисков", — напомнил в заключение юрист.