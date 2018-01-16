Замминистра труда заявил, что реформа соцфондов в России не обсуждается

VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. Третий день

VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. Третий день

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопроса, связанного с реформой организационно-правовой формы соцфондов, ни в политической, ни в административной повестке нет, заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко в ходе Гайдаровского форума.

Ранее глава Счётной палаты Татьяна Голикова, выступая на форуме, предложила объединить ПФР, ФСС и ФОМС в один фонд.

"На сегодняшний день ни в политической, ни в административной повестке вопроса, связанного с изменением организационно-правовой формы фондов не стоит. Они совершенствуют свою деятельность", — сказал Вовченко, отвечая на вопрос о возможности будущей реформы соцфондов.

Руководитель направления "Человеческий капитал" Центра стратегических разработок Лилия Овчарова также отметила, что такого вопроса нет и в повестке ЦСР.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).