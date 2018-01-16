АСВ выплатит вкладчикам банка "Северный кредит" около четырех млрд руб

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит 15 тысячам вкладчиков банка "Северный кредит" в 8 регионах около 4 миллиардов рублей, сообщает агентство во вторник.

Банк России отозвал лицензию у банка с 29 декабря прошлого года в связи с неисполнением законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 244-е место в банковской системе РФ.

"Согласно реестру обязательств АО КБ "Северный кредит", за выплатой страхового возмещения на сумму около 4 миллиардов рублей могут обратиться порядка 15 тысяч вкладчиков, в том числе около 480 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 69 миллионов рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в 8 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным агентства, только в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,2 миллиарда рублей могут обратиться порядка 11 тысяч вкладчиков. Выплаты во всех регионах начнутся 17 января через Сбербанк и РНКБ.

Банк России в январе сообщал, что значения всех нормативов достаточности капитала банка "Северный кредит" оказались ниже 2%, а размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала. Недобросовестные действия руководства "Северного кредита" в целях крупномасштабного вывода активов привели к краху финансового учреждения, считает регулятор.