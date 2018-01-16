Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Росконтроль изучил состав шести популярных куриных полуфабрикатов различных ценовых категорий, проверив их на соответствие требованиям безопасности. Для экспертизы были отобраны охлажденные бедра цыплят-бройлеров, сообщается на сайте организации.

Выяснилось, что во всех образцах нарушены микробиологические показатели. В частности, значительно превышал норму уровень микробной обсемененности, что свидетельствует о несоблюдении санитарных правил, а также срока и режима хранения.

В двух отобранных полуфабрикатах были обнаружены опасные бактерии: в одном случае — листерии, в другом — сальмонеллы.

В четырех случаях из шести специалисты выявили признаки сомнительной свежести мяса, два образца оказались инъецированы соляными растворами, что позволило увеличить их массу, еще два — антимикробными препаратами. Продукция трех марок содержала следы подморозки.

В Росконтроле отметили, что рядовые потребители тоже могут определить степень свежести продукта. "Качественное мясо отличить от полежавшего можно, надавив на него пальцем. Если его волокна плотные, при надавливании пальцем образовавшаяся ямка быстро выравнивается. Это значит, что продукт свежий. Если углубление выравнивается медленно (в течение одной минуты), от покупки лучше отказаться", — рассказала эксперт Ирина Аркатова.

По результатам проверки все образцы внесены в черный список организации.