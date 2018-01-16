Губернатор рассказал о планируемом профиците бюджета Вологодской области

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Профицит бюджета Вологодской области в период 2018-2020 годов планируется в размере 14 миллиардов рублей, при этом большое значение регион уделяет развитию проектов с применением механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в социальной сфере, в том числе возможности строительства школ, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"На сегодняшний день профицит бюджета Вологодской области на конец года, в отличие от других регионов, где бюджет дефицитный, составляет 7,5 миллиардов рублей. На ближайшие три года профицит бюджета мы планируем на уровне 14 миллиардов рублей", — сказал он. "Бюджет развития мы сформировали на уровне 14 миллиардов рублей, этого не было никогда с 2008 года, поэтому у нас создана серьёзная подушка безопасности и мы с оптимизмом смотрим в будущее", — добавил глава Вологодской области.

В Вологодской области совместно с крупными пользователями дорог — лесопромышленниками региона — строятся и восстанавливаются дороги в рамках ГЧП, запущен проект "Народный бюджет" по обустройству региона в социальной сфере, где 50% инициативы оплачивает региональный бюджет, а 50% — средства предпринимателей и самих граждан, а также прорабатывается возможность строительства школ, добавил Кувшинников.

"Сейчас уже реализуется почти 500 проектов "Народный бюджет" в Вологодской области, объём средств 120 миллионов рублей в год. В каждом районе Вологодской области от 10 до 30 проектов, которые реализуются по инициативе граждан по развитию территорий, вовлечено в проект 300 тысяч граждан", — также сказал он.

"Государственно-частное партнёрство (ГЧП) особенно необходимо развивать в социальной сфере, это прежде всего медицина, образование, дорожная деятельность. Что касается медицины, у нас в рамках государственно-частного партнёрства эффективно работают частные медицинские центры… в структуре образования это частные сады, пока до частных школ мы ещё не добрались, но уже такие проекты прорабатываем", — заключил губернатор.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).