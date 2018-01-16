ОПЕК+ не надо реагировать на разовые факторы, заявил Новак

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ОПЕК+ не следует реагировать на разовые факторы, нужна последовательность в принятии решений, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация на рынке. Все равно, если говорить об остатках — остатки еще не сбалансированы. Поэтому нужно в более долгосрочном периоде смотреть этот вопрос. Как мы договаривались, мы будем в принципе это обсуждать на министерской встрече в июне. Сейчас, я считаю, нужно продолжать действовать по соглашению, чтобы не реагировать на какие-то разовые сиюминутные моменты. Я считаю, что нам надо быть последовательными, стабильными в своих решениях", — сказал Новак, отвечая на вопрос, стоит ли продлевать действие соглашения ОПЕК+, учитывая всплески цены нефти.

На прошлой неделе, в четверг, 11 января, цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель. Во вторник цена перешла к коррекционном снижению и находится на уровне около 69,3 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.