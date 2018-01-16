Голодец: в кабмине согласны с предложениями ЦСР по расходам на соцсферу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Социальный блок правительства РФ согласен с предложением Центра стратегических разработок (ЦСР) по размеру увеличения расходов бюджета на образование и здравоохранение в следующем политическом цикле, сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума.

"Примерно одинаковые. Все совпадают с необходимостью того, что главное — это образование и здравоохранение", — сказала Голодец, отвечая на вопрос, совпадают ли цифры соцблока с тем, что предлагал глава Совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

Стратегия развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленная Центром стратегических разработок, исходит из необходимости существенного наращивания инвестиций в человеческий капитал и в развитие инфраструктуры. Согласно стратегии ЦСР, долю расходов на образование и здравоохранение в структуре ВВП предлагается увеличить на 0,8 и 0,7 процентного пункта соответственно, на инфраструктуру — на 0,8 процентного пункта.

Голодец также подчеркнула, что председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме также отметил, что расходы на образование и здравоохранение будут определять развитие экономики в следующем политическом цикле.

"И что очень важно — доходы населения, рост доходов населения должен стать главной и определяющей задачей", — добавила Голодец.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).