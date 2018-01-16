Медведев: привычные показатели уже не дают полную картину в экономике

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что использование привычных показателей, например, динамика ВВП, важны, но они не дают точных суждений о происходящем в экономике, поэтому нужно использовать дополнительные показатели.

"Экономическая жизнь, как и все общество, меняется. И, используя привычные показатели, мы теперь далеко не всегда можем точно судить о том, что действительно происходит в той же самой экономике. Конечно, такие ключевые параметры, как, скажем, динамика валового внутреннего продукта, по-прежнему, важны. Но для полноты экономической картины их должны дополнять другие показатели, которые оценивают, например, неравномерность перераспределения благ", — сказал Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

По его словам, таким же показателем может стать уровень удовлетворенности людей жизнью, окружающей средой, услугами, своими перспективами.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).