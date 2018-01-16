Нужно продумать реформу трех соцфондов, заявил Нилов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Реформа Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) нужна, но прежде чем говорить об их объединении, необходимо все продумать и протестировать, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Во вторник глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайдаровского форума, предложила объединить ПФР, ФОМС и ФСС в один государственный внебюджетный фонд, который находился бы не в государственной, а в публичной собственности.

"Если подобная реформа приведет к сокращению аппарата сотрудников, к сокращению имущества, а высвободившееся имущество можно было бы реализовать и тем самым повысить доходную часть бюджета, приведет к усилению межведомственного взаимодействия в интересах граждан, говорить об этом можно, но это не должно превратиться в появление новой раздутой структуры с непонятными, расплывчатыми целями", — сказал Нилов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что эта идея должна предварительно обсуждаться, а если говорить уже о процессе объединения фондов, то он должен быть продуман, предельно прозрачен, чтобы не пострадали граждане.

"Реформа требуется, системы деградирующие, на лицо деградация, но любые серьезные изменения, учитывая, что затрагивается миллион наших граждан, надо чтобы все было продумано, протестировано и только после этого принимать решение о таком серьезном изменении, как слияние трех фондов", — добавил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).