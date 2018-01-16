Нужно продумать реформу трех соцфондов, заявил Нилов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Реформа Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) нужна, но прежде чем говорить об их объединении, необходимо все продумать и протестировать, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Во вторник глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на сессии Гайдаровского форума, предложила объединить ПФР, ФОМС и ФСС в один государственный внебюджетный фонд, который находился бы не в государственной, а в публичной собственности.
"Если подобная реформа приведет к сокращению аппарата сотрудников, к сокращению имущества, а высвободившееся имущество можно было бы реализовать и тем самым повысить доходную часть бюджета, приведет к усилению межведомственного взаимодействия в интересах граждан, говорить об этом можно, но это не должно превратиться в появление новой раздутой структуры с непонятными, расплывчатыми целями", — сказал Нилов РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что эта идея должна предварительно обсуждаться, а если говорить уже о процессе объединения фондов, то он должен быть продуман, предельно прозрачен, чтобы не пострадали граждане.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).