Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет, заявил Медведев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Криптовалюты стали новым вызовом для правительств и бизнеса, они могут исчезнуть через несколько лет, но при этом технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось с интернетом, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В ходе выступления на Гайдаровском форуме он отметил, что теоретики предсказывали появление криптовалют еще в середине прошлого века.

"Тем не менее, это новый вызов и для правительств, и для бизнеса. И, кстати, для экспертов", — заявил Медведев, указав, что подходы к криптовалютам различны — от запретительных до либеральных.

"И всех сегодня волнует вопрос: где предел этой "криптовалютной гонке"? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции? Ведь нельзя полностью исключить, что не повторится сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка. Но сама технология — интернет — не только сохранилась, но и играет в нашей жизни сейчас ключевую роль. Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен", — сказал премьер.

Медведев считает, что криптовалюты могут исчезнуть в течение нескольких лет. pic.twitter.com/hgj7jonGzz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 января 2018 г.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).