Минфин и ЦБ делают все для стабильности рубля, заявил Силуанов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минфин и Банк России делают все необходимое для обеспечения стабильного и прогнозируемого курса рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить стабильность курса, для нас это самое главное — чтобы не было перепадов в зависимости от внешних решений — будь то цены на нефть, санкции или еще какие-либо притоки или оттоки капиталов. Для нас — Минфина, правительства и Центрального банка — важно обеспечить прогнозируемость и стабильность курса рубля", — сказал министр в эфире канала "Россия 24"

В этой связи, начиная с текущего года, Минфин уточнил порядок покупки валюты в рамках бюджетного правила и стал больше покупать валюты на бирже, чем в прошлом году. "Это делается для того, чтобы колебания на нефтяных рынках меньше затрагивали валютные колебания", — сказал Силуанов.