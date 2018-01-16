Силуанов назвал возможную причину укрепления рубля

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас мы видим некоторое укрепление курса (рубля — ред.), связано это с тем, что в начале года видим большой интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускают рынки развивающихся стран, в том числе и России", — сказал Силуанов в эфире "Россия 24".

Он отметил, что "интерес к российским бумагам на последних аукционах, в том числе со стороны иностранных инвесторов, значителен".

"Поэтому мы продолжим делать все необходимое, чтобы курс рубля был стабилен, с одной стороны, с другой стороны — мы будем делать все необходимое, чтобы пополнять наши резервы на всякий случай, чтобы "подушка безопасности" России не истощалась, а наоборот пополнялась, и чтобы у нас были все возможности для гарантированного исполнения наших расходных обязательств", — добавил министр.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).