Силуанов выступил против идеи повышения НДФЛ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов выступает против идеи повышения НДФЛ до 15% с нынешних 13%, об этом он заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Я против", — сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к повышению НДФЛ до 15%.

Комментируя же возможность повышения налога в целом, он отметил, что также против изменений, так как это "стабильный налог".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).