Минфин надеется в 2018 году пополнить резервы на 3% ВВП

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Минфин РФ в 2018 году при благоприятной нефтяной конъюнктуре пополнит резервы на 3% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году при сохранении нынешней конъюнктуры сможем дополнительно пополнить наши резервы порядка на 3% ВВП — это большая сумма, — если, конечно, сохранятся цены на нефть", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на Гайдаровском форуме.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).