В Госдуме оценили позицию финской компании, отказавшейся от поставок в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет заявил, что отказ финской компании Wartsila работать с Крымом вызывает разочарование.

Ранее финская машиностроительная компания Wartsila отказалась поставлять энергооборудование в Крым из-за санкций ЕС. Речь идет о дизельных генераторах для аварийно-спасательного судна, которое строится на одной из верфей.

Шеремет подчеркнул, что Россия найдет замену финскому оборудованию.

"Такая неконструктивная позиция, которую заняли наши партнеры, вызывает разочарование. Как можно отказываться от зарабатывания денег из-за непонятных и мифических оснований? Но мы справимся с этими трудностями в самые кратчайшие сроки, нам к этому не привыкать. Будем наращивать свои мощности", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, санкции мотивируют российских производителей выходить на новый уровень производства и занимать освободившиеся ниши.

"Нам уже неоднократно пытались устроить сложности, но мы их успешно преодолевали и решали эти вопросы с другими партнерами или сами производили", — подчеркнул Шеремет.