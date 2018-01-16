Венесуэльская нефтяная компания PDVSA увеличит добычу нефти

МЕХИКО, 16 янв – РИА Новости. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA в этом году намерена достичь уровня добычи в 2,47 миллиона баррелей нефти в день, сообщает издание Universal со ссылкой на министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.