В США Citi Bank уравняет зарплаты мужчин и женщин

ЛОНДОН, 16 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Citi Bank планирует в 2018 году устранить разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняющих одни и те же функции, сообщил банк в понедельник. Первые компенсации получат сотрудники в США, Великобритании и Германии.

Citi провел анализ уровня вознаграждения мужчин и женщин в указанных странах и обнаружил небольшую разницу. "Мы выявили, что женщинам платят в среднем 99% того, что получают мужчины", — говорится в сообщении банка.

Также банк намерен провести анализ в других странах своего присутствия и устранить разницу в зарплате, основанную на гендерных отличиях.

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, имеет свыше пяти тысяч офисов более чем в 160 странах. Citigroup оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.