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Экономика

Эксперты оценили уровень расходов россиян перед Новым годом

03:3916.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россияне в декабре 2017 года серьезно увеличили свои траты по сравнению с ноябрем, что связано с предпраздничными закупками, однако реальные расходы граждан РФ по итогам декабря прошлого года остались на уровне года предыдущего, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Исследование показало, что покупали россияне во второй половине 2017 года
"Общие повседневные расходы россиян в декабре показали традиционный годовой рекорд, прибавив к ноябрьскому значению 15,9%. Однако по сравнению с декабрем 2016 года рост расходов россиян составил всего 2,1%, что немного не дотягивает даже до минимально низкого размера годовой инфляции в 2,5%", — говорится в исследовании.

"Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы наших соотечественников по итогам года оказались равны аналогичным показателям 2016 года и уступили значениям всех предыдущих лет", — добавляет "Ромир".

Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Декабрьские рекорды и антирекорды

Рост расходов россиян в декабре связан, разумеется, с покупками перед новогодними праздниками. Интересно, что в последний месяц года граждане РФ, по оценке "Ромира", увеличили долю продовольственных товаров в общей корзине до 52,5% с 48%. При этом продовольственная инфляция в декабре, по данным Росстата, составила 0,6% относительно ноября прошлого года.

Индекс потребительских цен в целом увеличился в декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. "Вырос в декабре и размер среднего чека сразу почти на 8%. То есть россияне покупали в декабре больше в объемах, платили за покупки дороже, что и привело к ощутимому росту общих расходов", — добавляется в исследовании.

В результате, указывает "Ромир", номинальные расходы россиян в декабре оказались на самой высшей отметке за весь период наблюдений. В то же время рост расходов по сравнению с декабрем 2016 года был не очень большим, а годовая инфляция, согласно Росстату, составила в прошлом году 2,5%.

"Реальные расходы, то есть "очищенные" от инфляции, заняли последнюю строчку в сравнении с предыдущими годами. Аналогичное значение реальных расходов было зафиксировано в 2016 году. С 2012 до 2015 годы значения реальных расходов были куда выше", — сообщает холдинг.

Рождественская ярмарка в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Россияне рассказали о своих расходах на празднование Нового года
Наиболее расточительными в покупках перед Новым годом показали себя россияне со средними доходами. По данным исследования, в декабре они потратили на 18% больше, чем месяцем ранее, а рост их расходов за год составил 4,4%. Расходы граждан с высокими доходами показали рост в месячном выражении на 13,9%, но в годовом — лишь на 1,1%.

"Россияне же с низкими доходами за последний месяц года потратили на 15,3% больше, чем в ноябре. Однако эти траты несравнимы с аналогичными показателями предыдущего года. По сравнению с декабрем 2016 россияне с низкими доходами сократили свои траты на 3,4%", — сообщает "Ромир".

Картина в регионах

Если оценивать месячную динамику расходов граждан РФ в региональном разрезе, то траты росли во всех федеральных округах. Лидерами роста стали Сибирь (плюс 21,5%), Северо-Запад (плюс 20,2%) и Юг России (плюс 19,6%).

"Жители Центрального округа прибавили в расходах за месяц немного скромнее (плюс 14,6%). А на Урале (плюс 11,2%) и в Приволжском округе (плюс 11,5%) были зафиксированы самые низкие темпы прироста", — отмечается в сообщении.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эксперты рассказали о расходах россиян на новогодние подарки
Годовая же динамика расходов в регионах выглядит более пестро. По сравнению с декабрем 2016 года траты россиян на Северо-Западе и на Урале снизились — на 3,7% и на 5,4% соответственно.

"В Сибири годовая динамика оказалась нулевой, а в Центральном округе — почти нулевой (плюс 0,4%). Уверенный рост расходов за год продемонстрировали только жители Приволжского округа (плюс 6,8%) и Южного (плюс 14,4%)", — указывает "Ромир".

В свою очередь москвичи в декабре потратили на 18% больше, чем в ноябре, но по сравнению с декабрем 2016 года траты уменьшились на 2,7%. Расходы жителей Петербурга за месяц увеличились на 22,9%, в годовом выражении — сократились на 3%. В целом по городам-миллионникам в декабре был отмечен общий рост расходов на 18,2%, но в годовом выражении было зафиксировано снижение на 1,2%.

"Жители городов меньшего размера показали рост расходов и в разрезе месяца, и в разрезе года. Так, в пятисоттысячниках относительно ноября расходы выросли на 13%, а по сравнению с декабрем 2016 года рост составил 8,3%. В стотысячниках рост общих трат за месяц составил 14,5%, а за год — 5,4%", — добавляет холдинг.

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