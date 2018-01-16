СМИ рассказали, как Россия и Китай смогут потеснить США в мировой экономике

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Китайский интернет-портал Sohu объяснил, как Россия и Китай могут пошатнуть позиции США в мировой экономике.

Издание отмечает, что ряд стран активно пытаются найти альтернативу доллару как резервной валюте. Так, Москва и Пекин в двусторонней торговле нефтью создали бездолларовую среду, а также увеличивают добычу золота, чтобы застраховаться от падения доллара. На данный момент Россия и Китай вместе обладают примерно 3670 тоннами благородного металла.

По данным интернет-издательства BWChinese, США находятся на первом месте в мире по золотым запасам (8133,5 тонн). В свою очередь Китай и Россия занимают шестое и седьмое места соответственно (1842,6 и 1828,6 тонн). Однако, по мнению экспертов, Москва и Пекин могут обладать еще большим количеством драгоценного металла, поскольку существует огромное количество каналов его покупки.

Таким образом, золотые запасы обеих стран вместе могут быть больше запасов США, что ставит в неудобное положение доллар, а также может потеснить Вашингтон в глобальной экономике.

Золотой резерв находится в ведении центрального банка или министерства финансов страны и является частью золотовалютного резерва, включающего в себя также ценные бумаги и иностранную валюту.