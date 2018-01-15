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Экономика

На минимум: ставки по ипотеке готовы упасть до 6 процентов

19:4515.01.2018
(обновлено: 20:23 15.01.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНовостройка. Архивное фотоНовостройка. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ставки по ипотеке достигли однозначных показателей и продолжают уверенно идти вниз. В 2017-м зафиксирован рекорд: средняя ставка на первичном рынке жилья уменьшилась до 9,85 процента, и устойчивый тренд на понижение сохраняется. Теперь ставка, похоже, готова обновить минимумы. По прогнозам Минстроя, уже к 2022-му оформить ипотеку можно будет под 6 процентов годовых. О том, насколько реальны такие перспективы и для кого уже наступило светлое завтра, — в материале РИА Новости.

Печать денег на Пермской печатной фабрике
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ниже, еще ниже

По итогам 2017 года средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам на первичном рынке достигла исторического минимума — 9,85 годовых. Кредиты на жилье за прошлый год получили почти миллион россиян на общую сумму 1,7 триллиона рублей — побит рекорд 2014 года.

Абсолютное большинство кредитов — рублевые. Привлекательность валютной ипотеки продолжает падать. Так, по данным ЦБ, в ноябре российские банки не выдали ни одного кредита в валюте на покупку жилья.

Прогнозы Минстроя довольно оптимистичны: уже концу 2018-го ставка может дойти до 8 процентов, а к 2022-му — до 6 процентов. Как пояснили в ведомстве, тому будет способствовать улучшение экономической ситуации, субсидирование ставок государством и самими застройщиками — за счет всевозможных скидок и акций.

Инфляция ниже цели 

Снижение ставок по ипотечным, впрочем, как и по потребительским кредитам — прямое следствие монетарной политики Центрального банка. Реагируя на позитивные изменения в экономике, регулятор последовательно снижает ключевую ставку: сейчас она составляет 7,75 процента годовых. Смягчать политику регулятору позволяет инфляция: в 2017-м — 2,5 процента, более чем в полтора раза ниже целевого показателя (4 процента).

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

На первый взгляд, условия для дальнейшего снижения ключевой ставки, за которой пойдут и ипотечные, вполне подходящие.

Однако в Ассоциации региональных банков прогнозы Минстроя считают излишне смелыми, не вполне учитывающими подход Банка России. В частности, необходимость корректировки сверхнизкой инфляции к целевым показателям. Нынешние 2,5 процента — это искажение, которое регулятор намерен исправить до конца нынешнего года.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как не раз подчеркивали в ЦБ, в приоритете не просто разовое снижение инфляции, а ее закрепление на этом уровне на ближайшие годы. Позиция вполне понятная: целевой уровень должен приобрести устойчивость как в восприятии финансового сообщества, так и в глазах населения.

Немного расчетов

В Банке России указывают: 6-7 процентов для ключевой ставки — это довольно оптимистично. Аналитики сомневаются, что ставки по ипотеке смогут устойчиво закрепиться в районе 6 процентов, по крайней мере, в среднесрочной перспективе 3-4-х лет.

Согласно программным документам ЦБ, ключевая ставка должна находиться в диапазоне 1,5-2,5 процентного пункта от целевой инфляции. То есть, от 5,5 до 6,5 процента. Таким образом, средний показатель по ключевой ставке, причем не на ближайший год, а на перспективу, — 6 процентов.

"При ключевой ставке 6 процентов ипотека не может быть такой же. Реальным выглядит уровень 7,5-8 процентов", — пояснил Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков.

По прогнозу аналитиков Бинбанка, к 2019 году ключевая ставка зафиксируется на уровне 6,5 процента. Соответственно, ипотека будет больше на 1,5-2 процентного пункта — это та, премия, которую получает банк за "длинные" ипотечные деньги.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Строительство жилого комплекса

А что в 2018-м?

Что же касается 2018-го, средний уровень рыночных ставок на уровне 8 процентов, которого ожидают в Минстрое, видится участникам рынка вполне достижимым, хотя и к концу года.

При ключевой ставке 7 процентов к концу года — уровня, который не исключил регулятор, — ипотечные ставки ожидаемо могут выйти на 8-8,5 процента. В то же время многое зависит от того, как будет снижаться доходность от ОФЗ, и от инфляционных ожиданий, которые сейчас еще достаточно высоки.

"В этом году ключевая ставка, скорее всего, снизится на 0,75 процентных пункта. Ровно с такой же скоростью будет снижаться ставка по ипотеке. При ставке 7 процентов к концу года мы увидим ипотеку на уровне 8,5 процента", — рассказали в Ассоциации региональных банков.

Манежная площадь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аналитики отрасли, впрочем, предупреждают, что в дальнейшем ставки вряд ли опустятся ниже 7 процентов, а этот уровень достижим при самом оптимистичном сценарии. "Этот сценарий вряд ли реализуется, если вдруг что-то пойдет не так — например, резко упадут цены на нефть", — поясняет Наталья Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка.

Близко к рынку 

Сейчас на заветные 6 процентов по ипотеке могут рассчитывать лишь семьи с двумя и тремя детьми. Это те, в которых в 2018-2022 годах родится второй или третий ребенок. Льготный кредит позволит как купить жилье на первичном рынке (обязательный первоначальный взнос — не менее 20 процентов), так и рефинансировать старый кредит.

© Иллюстрация РИА НовостиСемья отказалась от приемного ребенка, не получив ипотечный кредит
© Иллюстрация РИА Новости
Семья отказалась от приемного ребенка, не получив ипотечный кредит

Максимальная сумма — 8 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 3 миллиона для остальных регионов.

Ставка 6 процентов действует только в первые три года (при рождении второго ребенка) или пять лет (при рождении третьего). Затем она высчитывается как ключевая ставка ЦБ плюс 2 процентных пункта. При нынешней ключевой ставке 7,75 процента это будет 9,75 процента — максимально близко к рыночной ставке по ипотеке в 9,81 процента.

Рефинансирование и комфортная нагрузка

Пока же средний уровень ставки по ипотеке в России стал ниже 10 процентов — это по итогам 2017 года. Однозначные ставки качественно меняют отношение граждан к ипотеке: ее начинают воспринимать как доступный продукт. Этот рынок бурно растет, но пока значительная его часть приходится на программы рефинансирования.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Рефинансируя ипотеку, заемщик стремится получить максимально комфортный уровень долговой нагрузки. Как отмечают сами банкиры, для большинства заемщиков среднего класса — а это основные пользователи ипотечных кредитов — она пока близка к предельной.

Так, например, в США граждане в среднем тратят порядка 10-11 процентов дохода на все кредиты, в том числе ипотечные. В расчетах ФРС суммирует все доходы населения и всю долговую нагрузку.

В России же ситуация иная — население не столь закредитованно, а ипотека есть у меньшинства. Как правило, выплата по ипотечному кредиту не должна быть больше 30-40 процентов от дохода заемщика, и это крайний вариант. Если порог превышен, банки не одобрят кредит: малейшие трудности, возникшие у заемщика, несут большие риски. 

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Николай Иванов Иванов
Дайте молодежи рассрочку, у вас итак бабла немерено у банкиров и олигархов, поддержите людей уже наконец!!!
20:30
15.01.2018
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Che Guevara
У людей денег не стало, вот рынок недвижимости и встал, от этого и понижают ставки.
19:52
15.01.2018
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pervokur
Che Guevara, ставка больше всего зависит от стоимости денег и рисков. А вот цена квадратного метра от спроса.
20:31
15.01.2018
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