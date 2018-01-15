Ъ: россияне готовят иски против Apple из-за "тормозящих" iPhone

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россияне готовят первые иски против Apple, которая, как стало известно ранее, намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

С претензиями к компании обратятся юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы владельцев смартфонов.

"У нас есть первый пул истцов — около десяти человек, в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен", — цитирует издание управляющего партнера NLF Group Максима Карпова. Его фирма планирует профинансировать судебные расходы в обмен на долю в материальной компенсации, величина которой, предположительно, составит несколько десятков миллионов рублей.

Главной задачей юристы называют признание "незаконного ухудшения потребительских свойств товара".

"Ъ" также побеседовал с юристом Дмитрием Петровым, который в 2017 году добился от Apple решения о создании в России ремонтного производства полного цикла. По его мнению, у истцов немного шансов на победу — будет необходимо доказать злой умысел корпорации. В то же время в Купертино уже пояснили, что замедление работы смартфонов было необходимо для продления срока их службы.

В конце декабря Apple признала, что с 2016 года намеренно снижала производительность процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. Заявление вызвало недовольство потребителей: в США, Израиле и Канаде против компании были поданы коллективные иски, а прокуратура Парижа начала расследование в отношении корпорации.