В МЭР ожидают ускорения роста ВВП в 2018 году

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Рост ВВП России в 2018 году ускорится до порядка 2%, говорится в мониторинге Минэкономразвития "Картина экономики" за январь.

"Экономическая динамика в 2018 году будет характеризоваться следующими тенденциями:… экономика продемонстрирует ускорение темпов экономического роста, которые сохранятся на уровне около 2%", — говорится в сообщении.

Министерство также сообщило, что месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. Ведомство также отметило, что после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше.