В МЭР заявили о росте ВВП в 2017 году на 1,4-1,8%

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше, говорится в картине экономики Минэкономразвития за январь.

"После спада в 2016 году на 0,2% ВВП в 2017 году вырос. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4-1,8%. При этом окончательные данные могут отличаться от этой цифры из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации", — говорится в сообщении.

В первую очередь, это годовые данные по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительная информация из годовой отчетности крупных и средних предприятий.

"Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше", — полагают в МЭР.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста ВВП РФ по итогам 2017 года на 2,1%. Минфин в конце декабря заявлял, что ожидает роста экономики в диапазоне 1,8-2%, а по оценкам Банка России, экономика РФ в 2017 году должна была вырасти на 1,7-2,2%, но ближе к нижней границе.