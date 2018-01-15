В МЭР заявили о росте ВВП в 2017 году на 1,4-1,8%

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста ВВП РФ по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%, однако после ретроспективного пересмотра данных показатель может оказаться выше, говорится в картине экономики Минэкономразвития за январь.
В первую очередь, это годовые данные по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также дополнительная информация из годовой отчетности крупных и средних предприятий.
"Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше", — полагают в МЭР.
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из роста ВВП РФ по итогам 2017 года на 2,1%. Минфин в конце декабря заявлял, что ожидает роста экономики в диапазоне 1,8-2%, а по оценкам Банка России, экономика РФ в 2017 году должна была вырасти на 1,7-2,2%, но ближе к нижней границе.