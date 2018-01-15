"Дочка" РЖД готовит предложение о "черных списках" пассажиров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) готовит предложения по введению "черных списков" пассажиров поездов по аналогии с авиацией, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. При этом во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.

"Законодательные инициативы (по "черному списку" пассажиров поездов – ред.) на эту тему готовятся", — сообщил Иванов.

Он отметил, что для ФПК безопасность пассажиров является приоритетом, и напомнил, что у компании есть свои так называемые "черные списки" пассажиров-дебоширов. Применить к ним какие-либо меры компания не может, но может предупредить проводников о поездке такого пассажира.

"У нас есть списки пассажиров, которые хулиганят. Мы предупреждаем своих проводников, что у вас едет опасный пассажир. Если он есть в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру", — рассказал топ-менеджер.

Иванов пояснил, что в такие списки, например, вносится пассажир, который в предыдущую поездку напился, подрался с пассажирами и т.д.