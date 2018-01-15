Россельхознадзор с 9 по 15 января уничтожил 198 тонн санкционных продуктов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 по 15 января уничтожил 198 тонн продукции, запрещенной к ввозу в Россию, следует из информации на сайте ведомства.

Как сообщает Россельхознадзор, всего по состоянию на 15 января задержано 19,576 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, в том числе 18,853 тысячи тонн растительной продукции и 723,7 тонны продукции животного происхождения; из них уничтожено 19,298 тысячи тонн.

При этом по состоянию на 9 января ведомством было задержано 18,655 тысячи тонн запрещенной растительной продукции и 723,7 тонны продукции животного происхождения, а уничтожено — 19,1 тысячи тонн.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды, так как она становится экономически невыгодной.