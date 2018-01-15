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Экономика

Валютный пылесос: что будет с рублем после интервенций Минфина

08:0015.01.2018
(обновлено: 09:58 15.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство финансов РФМинистерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Игорь Наумов. В начале 2018 года Минфин закупит рекордный объем иностранной валюты. На это пойдут дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, образующиеся из-за растущих цен на сырье. Для чего нужны валютные интервенции и как они скажутся на курсе рубля — в материале РИА Новости.

Нефть в обмен на доллары

Первые в этом году валютные интервенции Минфин проведет с 15 января по 6 февраля. На это выделяется 257 миллиардов рублей. Каждый день более 15 миллиардов будут тратиться на доллары, евро и фунты стерлингов (в соотношении 45, 45 и 10 процентов соответственно). Закупленная валюта пополнит государственные резервы.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минфин потратил последний триллион рублей из Резервного фонда
Глава Минфина Антон Силуанов обещал в 2018 году увеличить в три-четыре раза закупку иностранной валюты на внутреннем рынке и, похоже, держит слово. Министр говорил, что если цены на нефть сохранятся на уровне выше 60 долларов за баррель, то на интервенции его ведомство потратит 2,8 триллиона рублей. В 2017 году Минфин купил иностранной валюты лишь на 829 миллиардов рублей нефтегазовых доходов.

Валютные интервенции сглаживают негативное воздействие колебаний нефтяных цен на экономику страны и бюджетную систему, а также помогают стабилизировать курс рубля. Понятно, что речь идет не только о покупке, но и о продаже валюты. При нынешнем бюджете, если баррель нефти стоит дороже 40 долларов, Минфин валюту покупает, если дешевле — продает.

Игра на повышение

Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минфин с января по февраль закупит валюту на 257 млрд рублей
Цены на нефть растут, и Минфин наращивает объем валютных интервенций. За полгода среднемесячная цена российской марки Urals увеличилась с 45,7 до 63,6 доллара за баррель. То есть почти на 40 процентов. По последним данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за мартовские фьючерсы на Urals дают 66,7 доллара за баррель.

Эталонный сорт Brent, к которому нефть Urals традиционно торгуется с дисконтом, стоит уже почти 70 долларов, а год вообще начался с рекорда: отметка в 68 долларов за бочку была пробита впервые с 2015-го. 

Один из ключевых факторов, поддерживающих рост котировок, — сделка ОПЕК+, призванная сократить избыточное предложение на сырьевом рынке. Впрочем, нынешний рекорд можно объяснить и спекулятивным фактором, отмечает аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

По его мнению, основной драйвер роста сейчас — то, что в конце года игроки на повышение подтолкнули цены выше технического уровня 65,8 доллара за баррель. Сгладить последствия колебаний котировок, спекулятивных или фундаментально обоснованных, как раз и призваны интервенции.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкНефтекачалки ОАО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Нефтекачалки ОАО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в городе Когалым

Фактор сдерживания

Одна из целей таких действий Минфина — сохранение стабильности на российском валютном рынке. Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков говорит, что сейчас необходимо не допустить излишнего укрепления рубля.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последний триллион: Минфин потратил все деньги Резервного фонда
По его словам, без валютных интервенций курс доллара мог бы упасть до 52-54 рублей, что привело бы к сокращению доходов федерального бюджета от экспорта нефти и других товаров сырьевой группы.

Причем потенциал для укрепления рубля сохраняется на достаточно высоком уровне — на фоне максимальных за последние три года котировок нефти.

Впрочем, увеличение объемов покупки иностранной валюты Минфином не помешает рублю укрепляться, считает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют-банка Владимир Борисов.

По его прогнозу, до конца января доллар подешевеет до 56 рублей и ниже. "Корреляция с нефтяными котировками слабеет, поэтому рубль выглядит даже слегка недооцененным относительно стоимости барреля", — заключает собеседник РИА Новости.

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Экономика
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Володя Кабаева
Валюта и сырьё! Минфину необходимо всем составом по России экскурсию устроить , показать сколько земли не паханой,в каком состоянии производство находится. Они себя как барыги ведут!
09:21
15.01.2018
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neyuec351
возникает вопрос : почему правительство укрепляет зеленые американские бумажки, а не занимается собственной экономикой?
09:03
15.01.2018
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