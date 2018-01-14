Ливия примет участие в заседаниях комитета ОПЕК+ в Омане

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Ливия примет участие во встрече министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+, которая состоится в Омане 21-22 января, заявил в воскресенье директор по маркетингу министерства нефти и газа Омана Али бен Абдалла ар-Раями.

"Ливийской национальной нефтяной компании было направлено приглашение принять участие во встрече. Они подтвердили свое участие", — заявил ар-Раями, слова которого приводятся в Twitter министерства нефти и газа Омана.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года — около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту страны по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом в настоящее время Ливия уже добывает 1,1 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.