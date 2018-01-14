Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram начали получать по электронной почте фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Об этом сообщил канал "Код Дурова".

В письме неизвестные, представляющиеся членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. Монетe, как утверждают мошенники, разместили на бирже с 1 февраля 2018 года, и у "избранных пользователей" есть возможность приобрести ее по цене от 15 центов за штуку.

У "проекта" также есть сайт. В разделе "Команда" указаны реальные разработчики Telegram, там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ. При этом, по данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 года анонимными пользователями.

В начале января портал TechCrunch сообщил о планах Telegram запустить собственную криптовалюту и блокчейн-платформу третьего поколения. По сведениям издания, компания рассчитывает привлечь до 500 миллионов долларов на предпродаже, а в перспективе общий объем размещения составит от трех до пяти миллиардов долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров не комментировал эту информацию. Официальных материалов о проектах TON и GRAM не публиковалось.