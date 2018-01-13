МЭР объявило конкурс с использованием технологии "Лидеров России"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Минэкономразвития запустили конкурс "Лидеры Минэк", в котором используются те же технологии, что и в конкурсе "Лидеры России", заявил в субботу глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

"Мы в министерстве сейчас запустили, уже в финальную стадию входит, наш собственный конкурс — "Лидеры Минэк". Мы во многим использовали те технологии, которые используются и здесь", — сказал Орешкин во время второго полуфинала конкурса "Лидеры России" по Москве.

Глава министерства рассказал, что в рамках конкурса его ведомства 65 тысячам сотрудников была дана возможность принять участие, предложить свои проекты. На настоящий момент они проходят тестирование, добавил он.

"У нас в феврале будет финальная часть этого конкурса, который позволит людям внутри системы министерства, центральных аппаратов министерств, служб, территориальных органов получить возможность,… получить серьезное продвижение по карьере, если они обладают соответствующими компетенциями, если они готовы предлагать новые проекты, если они готовы двигать развитие министерства вперед", — отметил Орешкин.

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России" — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В финал конкурса выйдут 300 участников из 2,7 тысячи, которые прошли отборочную часть. Финалисты получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.