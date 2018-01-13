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Экономика

Производители назвали "плюсы" повышения минимальных цен на коньяк

03:4013.01.2018
(обновлено: 04:10 13.01.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКоньяк. Архивное фотоКоньяк. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вопрос увеличения минимальной розничной цены (МРЦ) на коньяк вернулся в новостную повестку дня в пятницу. СМИ сообщили, что Минсельхоз хочет инициировать повышение МРЦ до 500 рублей за поллитровую бутылку, и хотя министерство позднее опровергло данное сообщение, производители считают, что это нужная мера, которая в том числе защитит рынок от фальсификата.

Впервые минимальная розничная цена на коньяк в России была введена в 2014 году. В 2017 году была произведена ее индексация, и она достигла 371 рубля за бутылку объемом 0,5 литра.

Зачем нужно повышать

Как рассказала РИА Новости председатель Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Ирина Бушина, Союз еще в июле 2017 года обращался к вице-премьеру Александру Хлопонину с предложением рассмотреть индексацию минимальных розничных цен до 500 рублей. По ее словам, "этот уровень полностью в интересах добросовестных производителей коньяка".

Бокал с коньяком. Архивное фото
© Fotolia / shaiith
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"Дело в том, что на коньяк минимальные цены не индексировались с 2014 по 2017 год, и рынок за это время изменился кардинально. Коньячное сырье подорожало, как для тех, кто использует импортные коньячные дистилляты (из-за курсов валют), так и для производителей, работающих с российским виноградом (рост тарифов, фондов заработных плат, инвестиции в закладку виноградников)", — рассказала глава союза.

Она отметила, что на сегодняшний день, стоимость литра коньячного дистиллята для добросовестных производителей работающих с российским сырьем и с качественным импортным, находится примерно на одном уровне. "И менее 500 рублей качественный коньяк, сделанный из 100% сырья виноградного происхождения, выдержанного не менее трех лет, просто не может стоить", — уточнила Бушина.

Одна сплошная польза

Покупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Как напомнила глава союза, в 2017 году Минфин поддержал участников рынка, сделав первый шаг в индексации минимальной розничной цены за бутылку коньяка в 0,5 литра до 371 рубля.

"Это была взвешенная мера, призванная оценить реакцию рынка, и сегодня мы видим, что негативного влияния на рынок не отмечено, по сути, на качественный коньяк цены уже были гораздо выше, и его стоимость практически не изменилась, до 371 рубля подорожали только фальсификаты", — сообщила собеседница агентства.

Она считает, что после индексации МРЦ до 500 рублей, возможно, произойдет некоторое снижение объемов за счет фальсифицированного коньяка.

"Сегодня у его производителей только одно конкурентное преимущество — цена, и они его лишатся. Но место этих объемов вполне может компенсировать рост производства добросовестных производителей. Сегодня мы уже наблюдем такую тенденцию", — отметила Бушина.

Кассир пробивает водку в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Она добавила, что не видит у индексации МРЦ негативных сторон.

"Потребитель четко должен понимать, за что он платит деньги. Если за привычной этикеткой с надписью "коньяк" скрывается некий коктейль из зернового спирта, красителей и ароматизаторов, такую ситуацию в любом случае необходимо исключить", — считает она.

При этом, по ее словам, есть еще одна позитивная сторона. "Индексация повысит конкурентоспособность производства коньячных дистиллятов из российского винограда. Это, в свою очередь, позволит производителям коньяка в южных регионах повысить закупочные цены на виноград для фермеров и сельхозппредприятий, что имеет огромное социальное значение", — заключила Бушина.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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андрей далбахеев
Сто процентная паленка. Будет только дороже.
04:42
13.01.2018
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wall
Спору нет, настоящий качественный коньяк и должен стоить дорого, только вот кто ж его купить сможет кроме "царских особ?" Поэтому лучше выгнать самогон, зачистить его до "слезы" настоять на кедровых орешках да баловаться по праздникам ;)))
04:18
13.01.2018
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