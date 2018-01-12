Украинский бизнесмен Микитась хочет купить 25% Проминвестбанка у ВЭБа

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины рассматривает возможность покупки украинским бизнесменом, депутатом Верховной рады Максимом Микитасем 25% Проминвестбанка у российского ВЭБа, сообщил в пятницу регулятор.

"Распоряжением государственного уполномоченного Антимонопольного комитета от 10 января 2018 года начато рассмотрение дела о концентрации… в виде приобретения физическим лицом — гражданином Украины Микитасем Максимом Викторовичем — акций ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", что обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления общества", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

На данный момент Максим Микитась является депутатом Верховной рады, входит в депутатскую группу "Воля народа". До избрания в парламент возглавлял Украинскую государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

В июле прошлого года Нацбанк Украины (НБУ) отклонил совместную заявку Микитася и девелопера Павла Фукса на покупку пакета акций Проминвестбанка, мотивируя это недостаточностью представленных документов.

В конце декабря НБУ сообщил, что вернул бизнесмену Александру Ярославскому на доработку документы, поданные им на согласование приобретения украинского Проминвестбанка. Ранее в декабре глава ВЭБа Сергей Горьков опроверг сообщения о возможной продаже Проминвестбанка Ярославскому, заявив, что переговоры с бизнесменом ранее действительно велись, однако договоренность с ним достигнута не была. При этом Горьков добавил, что ВЭБу важно выйти с украинского рынка, и работа в этом направлении идет.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.