"Почта России" в первом полугодии представит новую стратегию развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. "Почта России" планирует в первом полугодии 2018 года представить новую стратегию развития на ближайшие пять лет, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Николай Подгузов.

"У нас действующая стратегия заканчивается в этом году, соответственно, мы должны в первом полугодии предложить новую стратегию развития "Почты России" и ее защитить. Понимание есть. Когда она будет полностью готова, мы ее обязательно представим", — сказал Подгузов.