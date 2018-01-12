Руденя: на строительство Западного моста в Твери направят 1,8 млрд рублей

ТВЕРЬ, 12 янв — РИА Новости. Власти Тверской области выделят 1,8 миллиарда рублей на строительство в Твери Западного моста через Волгу, всего на его возведение требуется около 10 миллиардов рублей, регион рассчитывает получить федеральную поддержку, сообщил РИА Новости губернатор Верхневолжья Игорь Руденя.

"В Тверской области много пробок и объективно не хватает мостов. Всего на строительство нового Западного моста через Волгу необходимо около 10 миллиардов рублей. Область готова выделить из регионального бюджета 1,8 миллиарда рублей, город Тверь — более 200 миллионов рублей. Сейчас ведутся переговоры о поддержке этого проекта федеральным центром, и мы ожидаем получить более 8 миллиардов рублей из федеральной казны", — сказал Руденя.

По его словам строительство моста предполагается завершить к 2020 году.

Глава региона добавил, что в этом году предусмотрено выделить средства на проведение экспертизы по транспортной безопасности, также планируется завершить работы по согласованию переноса коммуникаций, в том числе высоковольтных линий, в связи со строительством моста.

Проект подразумевает реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в районе проспекта Калинина. Это позволит увеличить пропускную способность одной из крупных улиц Твери. Кроме того, предполагается расширение количества полос так называемого "Горбатого моста" в Заволжском районе.

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