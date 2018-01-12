Верхневолжье поставит около сотни трамваев "Витязь-М" в Москву в 2018 году

ТВЕРЬ, 12 янв — РИА Новости. Около ста низкопольных трамваев "Витязь-М" в 2018 году намерена поставить Тверская область в Москву, к 2019 году общее количество поставленных вагонов должно достигнуть 300, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Президент России Владимир Путин посетил 10 января Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), где ознакомился с работой предприятия и его продукцией. Также Путину показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи. Внутри одного из трамваев Путин также побывал и оценил его комфорт. Также президент провел несколько минут в кресле вагоновожатого.

"Первые в 2018 году низкопольные трамваи "Витязь-М" поступили в Октябрьское трамвайное депо Москвы. Они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы. Планируется, что в 2018 году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, а в следующем году их общее количество достигнет 300 единиц", — говорится в сообщении.

Одно- и трёхсекционные низкопольные трамваи производятся на базе ТВЗ. Трехсекционные трамваи "Витязь-М" впервые вышли на столичные улицы в марте 2017 года. Сегодня такими вагонами уже полностью укомплектовано трамвайное депо имени Н.Э. Баумана, где находятся 120 вагонов. Они курсируют на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы. Трамваи "Витязь-М", а также новые модели "Богатырь", которые производятся на ТВЗ, в декабре 2017 года начали работать и на маршруте №100 в Санкт-Петербурге.

"Сегодня Тверской вагоностроительный завод выпускает качественную конкурентоспособную продукцию. Правительство Тверской области содействует обеспечению его загрузки, сохранению производственного и кадрового потенциала", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Рудени.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция ТВЗ поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства Тверского вагоностроительного завода, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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