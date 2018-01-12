"Почта России" увеличила обработку международных посылок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. ФГУП "Почта России", по предварительным данным, в 2017 году обработало 284 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 26% больше, чем в 2016 году, сообщил журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"Предварительные данные указывают на 284 миллиона посылок (международных почтовых отправлений с товарными вложениями) в 2017 году, это на 26% больше, чем в предыдущем году. И мы думаем, что рост объемов электронной коммерции будет в дальнейшем способствовать росту посылок примерно такими же темпами в 2018 году", — сказал он.