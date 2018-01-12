Медведев: бюджет-2018 предполагает исполнение всех социальных обязательств

ГОРКИ, 12 янв — РИА Новости. Бюджет России на 2018 год предполагает исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Он напомнил, что уже принято решение о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума раньше запланированного срока — к 1 мая 2018 года, а не к 1 января 2019 года. "Все необходимые ресурсы на это есть", — сказал премьер.
"Во-вторых, продолжим поддерживать приоритетные отрасли экономики — это промышленность высоких переделов, инновационные производства, жилищное строительство, сельское хозяйство, с те, чтобы рост, который показал ряд отраслей, стал устойчивой тенденцией", — продолжил Медведев. Он подчеркнул, что каждый рубль должен работать на рост экономики и развитие социальной сферы.
Медведев также указал, что министерства и ведомства должны уделить особое внимание своевременному и качественному исполнению ФЦП и ФАИП.