Медведев: бюджет-2018 предполагает исполнение всех социальных обязательств

Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 12 января 2018

Дмитрий Медведев проводит совещание о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 12 января 2018

ГОРКИ, 12 янв — РИА Новости. Бюджет России на 2018 год предполагает исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по реализации бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"Что мы планируем делать в рамках бюджетной деятельности в этом году? Во-первых, выполнять все социальные обязательства в полном объеме. Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры. И там, где это возможно, мы сделаем даже больше, чем предполагалось", — сказал Медведев.

Он напомнил, что уже принято решение о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума раньше запланированного срока — к 1 мая 2018 года, а не к 1 января 2019 года. "Все необходимые ресурсы на это есть", — сказал премьер.

"Во-вторых, продолжим поддерживать приоритетные отрасли экономики — это промышленность высоких переделов, инновационные производства, жилищное строительство, сельское хозяйство, с те, чтобы рост, который показал ряд отраслей, стал устойчивой тенденцией", — продолжил Медведев. Он подчеркнул, что каждый рубль должен работать на рост экономики и развитие социальной сферы.

Одной из ключевых задач бюджета также является поддержка регионов РФ, добавил глава правительства. Кроме того, будет активизирована работа в рамках проектного подхода. "Помимо средств, которые мы выделяем на приоритетные проекты, с этого года мы переводим на проектное управление пять госпрограмм — по развитию сельского хозяйства, транспортных систем, образования, здравоохранения, а также ЖКХ и жилья", — сказал он.

Медведев также указал, что министерства и ведомства должны уделить особое внимание своевременному и качественному исполнению ФЦП и ФАИП.