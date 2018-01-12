В Nord Stream 2 считают, что обвинения экологов из ФРГ противоречат фактам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Обвинения со стороны экологических организаций в адрес проекта строительства "Северного потока-2" противоречат фактам о минимальном влиянии проекта на экологию, сообщил РИА Новости представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии направили письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу с требованиями запретить проект строительства газопровода "Северный поток-2". По мнению экологов, газопровод угрожает хрупкой экосистеме Балтики, является тупиковым с точки зрения климатической политики, а также "вбивает клин в солидарность Евросоюза".

"В рамках процесса получения разрешений (на строительство газопровода — ред.) в соответствии с законодательством Германии, Nord Stream 2 весной 2017 года опубликовал для общественности обширную документацию по проекту", — сказал представитель компании.

В этих документах представлена информация о необходимости дополнительных поставок газа в Европу при сокращении добычи газа в ЕС, о строительстве газопровода как наиболее экономически и экологически эффективного способа поставок газа в сравнении с импортом СПГ из США, о результатах мониторинга работы "Северного потока", которые показывают, что влияние газопровода на экологию ограниченно локально и краткосрочно. Также использование газа "Северного потока-2" для замены угля в производстве электроэнергии сократит выбросы углекислого газа в объеме, равном выбросам, совершенным 30 миллионами автомобилей.

"Обвинения, выдвинутые экологическими организациями, не проходят проверку фактами", — отметил представитель.

В декабре Горное ведомство города Штральзунд в Германии выдало первое частичное разрешение на строительство "Северного потока-2" на шельфе Германии. Должны быть выданы еще два разрешения — от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии и от четырех земель, через территории которых проходит газопровод. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".