В Гватемале на 19 лет осудили беглого российского бизнесмена

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Гватемальский суд приговорил бывшего владельца "Неманского целлюлозно-бумажного комбината" (НЦБК) Игоря Биткова к 19 годам тюрьмы, сообщает газета "Коммерсантъ".

В ходе процесса, длившегося с января 2015 года, Битков заявлял, что был "состоятельным бизнесменом" и владел заводом по производству бумаги в Калининградской области. По словам предпринимателя, в 2018 году у него возникли проблемы с "русской мафией" и властями: те якобы пытались разрушить бизнес, из-за чего он был вынужден покинуть Россию. Битков и его родственники скрылись под чужими именами в Гватемале.

Вынося приговор, судья сочла эту версию попыткой уйти от ответственности, отмечает газета. В итоге суд признал бизнесмена и еще 38 человек виновными в серии преступлений, связанных с подделкой документов и их последующим использованием. Среди участников организованной преступной группы, совершавшей махинации, жена и дочь бизнесмена — они получили по 14-летнему сроку.

Кроме того, в рамках этого процесса банк ВТБ подал гражданский иск на сумму свыше миллиарда рублей. Ущерб банку может быть возмещен за счет продажи имущества осужденных. В 2007 году банк и НЦБК заключили четыре кредитных соглашения на данную сумму, поручителями по займам выступили супруги Битковы. Уже через год заемщик перестал обслуживать долг. После этого ВТБ подал в суд, решение о взыскании вступило в законную силу, но к тому времени должники уже уехали из России, пишет "Коммерсантъ".

Найти их в Гватемале удалось благодаря нанятым банком юристам. Кроме того, к расследованию банк привлек Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью под эгидой ООН.

"Мы удовлетворены решением суда Республики Гватемала, признавшего семью Битковых виновными в преступлениях, связанных с фальсификацией документов",— приводит газета комментарий пресс-службы ВТБ. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет определена дата слушаний по второму уголовному делу в отношении Битковых, обвиняемых на этот раз в отмывании похищенного. "В соответствии с законодательством мы намерены жестко и неукоснительно добиваться полного возврата кредитных средств банка",— отметили в ВТБ, пообещав "добираться до подобных мошенников, где бы они ни находились".