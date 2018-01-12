В Крыму ликвидировали оператора Керченской паромной переправы

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Правительство Крыма приняло решение ликвидировать ООО "Морская дирекция" — оператора Керченской паромной переправы, распоряжение об этом опубликовано на портале совета министров республики.

"Одобрить решение Министерства транспорта Республики Крым, осуществляющего от имени Республики Крым полномочия единственного участника (высшего органа) общества с ограниченной ответственностью "Морская дирекция" (далее — ООО "Морская дирекция"), о ликвидации ООО "Морская дирекция", — говорится в документе.

Документ подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым и вице-премьером Ларисой Опанасюк. О выполнении распоряжения должно быть доложено до 1 июня 2018 года. Имущество оператора, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, будет включено в состав казны республики.

ООО "Морская дирекция" учреждено АНО "ЕТД" в 2014 году. На оператора возложены функции по обеспечению бесперебойной работы Керченской паромной переправы в целях поставки материально-технических ресурсов, продуктов питания, перевозки пассажиров и транспортных средств. С декабря 2015 года доля ООО "Морская дирекция" в размере 100% передана администрации Республики Крым.