МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заместители глав МИД России и Японии проведут в феврале очередной раунд переговоров по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На основе результатов этой работы предполагается провести очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел в феврале", — подчеркнула она.
В ноябре 2017 года в ходе визита главы МИД Японии Таро Коно в РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что стороны создали две рабочие группы. Одна — по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, вторая — по консульско-логистическим вопросам.
Кроме того в 2018 году, по словам Захаровой, будут организованы новые раунды российско-японского стратегического диалога первых заместителей министров иностранных дел и консультаций заместителей министров по стратегической стабильности.
Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.
Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.
В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями.