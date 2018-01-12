Заместители глав МИД РФ и Японии обсудят в феврале деятельность на Курилах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заместители глав МИД России и Японии проведут в феврале очередной раунд переговоров по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, то в рамках двух рабочих групп по коммерческим и логистическим вопросам идет согласование проектов по утвержденным лидерами стран пяти направлениям", — сказал Захарова.

"На основе результатов этой работы предполагается провести очередной раунд переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел в феврале", — подчеркнула она.

В ноябре 2017 года в ходе визита главы МИД Японии Таро Коно в РФ министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что стороны создали две рабочие группы. Одна — по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, вторая — по консульско-логистическим вопросам.

Кроме того в 2018 году, по словам Захаровой, будут организованы новые раунды российско-японского стратегического диалога первых заместителей министров иностранных дел и консультаций заместителей министров по стратегической стабильности.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.

В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями.